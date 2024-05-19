中國無人潛航器

日前《美國有線電視新聞網》（CNN）高調宣佈，美國諾格公司最近測試了最先進的蝠魟（manta ray）無人潛航器，號稱參考了海洋生物蝠魟優雅滑翔運動方式，展示潛航的獨特部署能力。但是西方軍事專家指出，中國新型超大型潛航器（XLUUV）在馬來西亞的亞洲防務展上展示並出口銷售，其水下武器發展早已處於世界領先地位。

幾天前美國有線電視新聞網（CNN）高調宣佈，美國最新的無人潛航器是諾格公司的「蝠魟」，其原型於2月和3月在加州南部進行了測試。美國國防高級研究計劃局（DARPA）表示，蝠魟的優勢在於其能夠根據任務切換有效載荷，還可以被分解並裝入5個標準的貨櫃中，運輸到將要部署的地方，並在現場重新組裝。該無人潛航器的原型在馬里蘭州建造，然後在加州海岸重新組裝。

中國自主開發的無人潛航器已有多年，且有數款型號出現在國際防務展上。（圖／搜狐網）

DARPA專案項目負責人在新聞稿中說：「跨國模組化運輸、現場組裝和後續部署的結合，展示了這種超大型無人潛航器的首創能力。」而這種先進的無人潛航器參考了海洋生物蝠魟「優雅滑翔」的運動方式，可以在「人類無法進入的海洋環境中執行長期、遠端任務」，代表著未來海底作戰的發展方向。不過，無人潛航器的作戰還需要克服一些困難。空中和海上無人裝備可以使用衛星、光波和無線電波進行控制，但在海底深處並不相同。

CNN指出，美國發展無人潛航器的同時，中國也在無人潛航器方面取得進展，它與大多數中國武器系統一樣，已經開發了至少15年，現在可能擁有類似於美國「虎鯨」的無人潛航器（帶有魚雷）正處於測試階段。

陸媒《環球網》引述海事與防衛專家薩頓（H I Sutton）的分析稱，根據已公開情報，中國至少有6個超大型無人潛航器正在開發中。而且除澳大利亞、美國和中國外，其他從事無人潛航器研究的包括加拿大、法國、印度、伊朗、以色列、挪威、俄羅斯、韓國、烏克蘭和英國等國。

I knew there was a reason to write about underwater drones! https://t.co/DRZF7ChEzM pic.twitter.com/umOCc850jD — H I Sutton (@CovertShores) May 12, 2024

薩頓還在美國《新聞週刊》上發表文章指出，本月早些時候在馬來西亞舉行的亞洲防務展上，中國已經公開展示了一款無人水下潛航器，該系列超大型無人水下航行器能夠裝備武器並且對外出口，「凸顯了北京發展自主水下武器的決心」，這也證明「中國在這項新興技術方面處於世界領先地位」。

陸媒還引述匿名的中國軍事專家表示，美國等西方國家正在加快對無人潛航器等無人水下裝備的發展，並努力將其用於分佈式作戰系統。而在這個過程中，卻不忘拿中國作為靶子，渲染中國在相關領域的發展速度以及威脅程度在加大，無非是爲了美國軍方可以打著中國軍事威脅的幌子，其實只是為爭取到更多的軍事預算而已。