崔慈悌／台北報導

準總統賴清德520將上任，中正大學戰略暨國際事務研究所教授宋學文認為，賴清德上任後，應該不至於把兩岸關係弄的太緊張，但美國方面會加碼讓台灣在國際間有更多曝光的空間或加入國際組織，也相信賴會為兩岸交流開啟一些機會

他說，比起10多年前，現在有更多的國際組織和國家願意接受台灣，美國日前也說《聯合國大會第2758號決議文》並未處理台灣問題，美國的「一中政策」也與大陸的「一中原則」離的愈來愈遠，美國跨黨派也認為針對台灣在聯合國的地位應重新評估，這些都賦予賴清德有更多機會拓展國際空間。

宋學文表示，這些國際局勢的變化都對台灣有利，賴團隊不可能說不要，也有責任讓台灣有更多機會參與國際，但北京一定會解讀為賴是想推動台獨，因為這些組織很多都是以主權國家為單位，這部分可能會讓兩岸之間有一些張力。

此外，前美國總統雷根和前蘇共中央總書記戈巴契夫，1987年曾簽署中程導彈協議，促使雙方銷毀中程導彈，但這項協議在前美國總統川普任內宣布廢除。

宋學文表示，由於印太區域的不穩定，這些射程1500至3500公里的短程和中程飛彈，未來有可能部署在第一島鏈，並不一定在台灣本島，也有可能部署在外島或在周邊海域巡弋的船舶和潛水艇上面，屆時北京可能會有激烈的反應，但台灣同樣沒有理由反對。

他認為，在國防和外交這兩塊，因應國際情勢的改變，會讓賴有更多與國際合作或配合的空間，但可預期北京方面也會給賴清德壓力，包括採取奪取我邦交國等外交工具。

宋學文認為，賴會延續蔡英文兩岸政策，不致走偏鋒，由國際創造出來的機會，他也會把握。因為兩岸關係已愈來愈超乎兩岸之間的地理位置，而擴散到東海和南海，台海和東海及南海的連結未來也只會愈來愈強，以賴的個性會很理性的在維持現狀和國際機會間找平衡點，不致造成兵凶戰危。

至於兩岸觀光和經貿等交流，他說，過去蔡政府時期涉及疫情和國家安全等考量，比起馬政府和扁政府時代有更多的制約，但他相信賴清德會開啟一些機會，也值得外界期待，因為「賴清德是務實的人」。