大陸變性網紅「一只大美娜」在抖音擁有破224萬名粉絲，過去她為了變性，而做了面部和全身的整容手術，花費人民幣130萬元（約新台幣590萬）。近日她拍影片透露有臉歪嘴斜等等後遺症，因此她奉勸粉絲，整形沒有回頭路，真的要三思而後行。

美娜過去還沒整形前，外貌常遭被網友攻擊，近年開始陸續動刀調整，去年底還做了全臉削骨手術，花費大量金錢與時間變美，但卻因此出現不少問題，她透露自己的臉只要一笑，就會有一點臉歪嘴斜的樣子出現，而另一名一起拍片的網紅「桃花寶寶」則透露，自己因為打太多玻尿酸，她的左眼神經因此被壓迫到，所以導致她眼睛會不停的抽搐，一直眨眼睛。

美娜（右）透露自己整形後遺症，只要一笑就眼歪嘴斜。（圖／一只大美娜 抖音）

因此兩人一起拍片，奉勸粉絲：「整型有風險，能不整，儘量不要整，沒有回頭路，要想好」，先前被問到會不會後悔，美娜也坦承：「不後悔，那都是假的，因為有很多手術做完都是不可逆，要經常去修復，這樣就要付出你的時間、金錢、痛苦，還有恢復期時候的尷尬，話說回來媽生的小臉蛋挺好的，你本來就很美，做一個獨一無二的自己，不要像我們這種整容臉都千篇一律的，沒啥看頭。」