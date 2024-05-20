曾為女團After School成員的Uie近年轉戰戲劇圈表現亮眼，在韓國家庭劇《我的女兒孝心》飾演健身教練「李孝心」，原本是田徑的明日之星，因代替拋家棄子的父親養家，不得已只能輟學，Uie要照顧媽媽、2個哥哥和1個弟弟，儘管在家裡不被重視，甚至被至親拖累背負巨債，但孝順的她總是把家庭放在首位，陽光般燦爛的笑容散發著正能量，真誠的演技擄獲觀眾的心，相隔四年再獲KBS演技大賞肯定。

Uie運動細胞極佳，高中時期曾為游泳高手，因為喜歡登山而被實境節目相中，啟程攀登有「非洲屋脊」之稱海拔5,895公尺高的吉利馬札羅山，Uie過去曾因網友嫌棄腿粗而飽受壓力，為此瘦身還差點得了厭食症，令粉絲甚是擔心，幸好後來轉變心態，接受自己最真實的樣貌，才能活得自信又漂亮。劇中Uie身穿訓練服素顏演出，為詮釋角色更是每週進行5次體能訓練，學習多種不同的肌肉運用方法，還常發健康美照。

嘏俊在劇中飾演富三代，為查出父母死亡與奶奶失蹤的真相而回到韓國。（東森提供）

嘏俊這次飾演富三代「姜泰浩」，為查出父母死亡與奶奶失蹤的真相而回到韓國。嘏俊在跑步途中被閃避自行車的Uie撞倒，Uie向他要電話遭誤會是故意搭訕，被冷回「想要我的電話號碼，很貴的喔」，還嗆「是不是精神有問題」、「為什麼半夜不睡覺」。然而天還沒亮，嘏俊就出現在Uie工作的健身房，不只要求提前進場，還拒絕跟女人一起運動，儘管對方態度粗暴，Uie仍一絲不苟地指導訓練，讓嘏俊漸漸敞開心扉。

高周元在劇中代父入監，出獄後卻面臨接班危機。（東森提供）

高周元飾演嘏俊的堂哥「姜泰民」，德才兼備、彬彬有禮，當年為鞏固父親的勢力而代父入獄，豈料在美國過著舒適日子的嘏俊突然回國，不只對他繼承人的身份產生威脅，甚至連自己的愛情都將出現危機。原來高周元也在Uie工作的健身房訓練，一直對她有好感，僅管有很多財閥家庭屬意高周元作為女婿，但他真正的喜歡的人是Uie，嘏俊卻趁他不在時補上Uie身旁的空位。面對勁敵，嘏俊表示會採取「厚臉皮」戰術。

《我的女兒孝心》明（20日）起，每週一至週五晚間7點在東森戲劇台播出。