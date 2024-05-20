**[🇮🇷] Crash présumé de l'hélicoptère de Raïssi : Détails des opérations de recherche**



🔎 La dernière photo de l'hélicoptère transportant le président iranien Ebrahim Raïssi avant le crash a été publiée par l'agence IRNA.



🔹L'emplacement exact de l'hélicoptère a été déterminé,… pic.twitter.com/Xn1dZff29R — 🇫🇷icem🇫🇷 (@icem2) May 19, 2024

伊朗總統萊西(Ebrahim Raisi)在結束與亞塞拜然的訪問後搭直升機返回，結果飛越山區時遇到惡劣天氣，可能重落地在兩國邊界地區。官方雖然派出了40多支搜救隊伍前去，但目前為止尚未達到回應，萊西很可能有生命危險。官方呼籲全國民眾一起祈禱，也做好最壞的打算。

早先，伊朗總統搭乘官方直升機，飛往亞塞拜然參與兩國共同合作的阿拉斯河(Aras River)三號水壩落成典禮，行程結束後再搭直升機返回，結果天色突變，夾帶風雨的濃霧籠罩兩國邊界的山區，而萊西的直升機駕駛回報，直升機需要重落地，之後失去聯絡。

هوای مه آلود منطقه؛ جست‌وجوها تا پیدا شدن بالگرد ادامه خواهد داشت pic.twitter.com/SzxPvR0dlw — خبرگزاری ایرنا (@IRNA_1313) May 19, 2024

Kız Kalesi Barajının açılışı ardından cumhurbaşkanını taşıyan helikopterden son görüntüler pic.twitter.com/fKpBclWl5w — IRNA Türkçe (@Irna_Turkish) May 19, 2024

伊朗總統萊西與亞塞拜然總統共同啟用水壩。卻在返回的飛行途中發生事故。(圖/IRNA)

由於伊朗直升機沒有GPS，所以官方只能憑著直升機通話記錄，判斷可能的迫降位置，然而山區的範圍很大，所以伊朗官方媒體出現2次不同地點的報導，顯然官方也不確定實際的迫降地點。

為了增加救援機率，伊朗已派出40支救援隊，包括救護車與直升機前往可能地點調查，同時也希望全國民眾一起祝禱萊西能夠平安。

THE PEOPLE OF IRAN ARE PRAYING FOR THE HEALTH OF PRESIDENT pic.twitter.com/04zpEqW7Rg — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 19, 2024

伊朗是個政教相融的國家，其最高領袖「大阿亞圖拉」(意為講經者)是現年85歲的哈梅內伊(Ali Khamenei)，至於總統萊西算是第2把交椅。一般認為，在哈梅內伊過世後，萊西將升任大阿亞圖拉。

如果萊西不幸死於此次空難，那麼第一副總統莫赫貝爾(Mohammad Mokhber)將在最高領導人的批准後，接任代理總統。在50天後舉行正式選舉，選出新總統。