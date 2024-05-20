彰化縣社頭鄉一棟家庭式織襪工廠19日晚間7時16分許發生火警，祖孫3代4大3小共7人受困火場，6人在2樓陽台，另1人在3樓待救，經消防人員全數引導至2樓陽台後，再利用雙節梯引導逃困，7人因濃煙嗆傷，送員基治療，所幸皆意識清楚。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣社頭鄉一棟家庭式織襪工廠19日晚間7時16分許發生火警，路過民眾發現濃煙密布，緊急打電話報警，消防隊獲報趕到現場，發現有祖孫3代4大3小共7人受困火場，6人在2樓陽台，另1人在3樓待救，經消防人員全數引導至2樓陽台後，再利用雙節梯引導逃困，7人因濃煙嗆傷，送員基治療，所幸皆意識清楚。

這起火災發生於社頭鄉清水岩路一棟3層樓家庭式織襪工廠，其4樓為鐵皮加蓋，1樓放置製襪機台及原料，火勢由1樓機台區起火燃燒，路過民眾發現大量濃煙竄出，急忙報警，消防局第二大隊獲報後，出動各式消防車輛16輛、救護車4輛，消防人員36人、義消15人，前往現場灌救，經救災人員佈線入室搶救，於19時30分順利撲滅火勢。

警消發現屋主夫婦及其2位成年女兒、7歲孫子、4歲及2歲孫女共7人受困火場，其中6人受困於2樓陽台待救，另1名於3樓由入室搜救消防人員發現，7人由消防人員引導至2樓陽台後，利用雙節梯引導下梯至1樓，所幸7人皆意識清楚，因濃煙嗆傷，呼吸喘送醫治療，屋主夫婦輕微嗆傷。

整棟民宅疑因門窗緊閉，產生煙囪效應，濃煙無法散出，持續從1樓竄出，消防人員動用排煙機通風排煙，並組成搜救人員再次入室，利用梯燈及熱顯像儀，確認無異常熱源，亦無其他人員受困，火場燃燒面積約10平方公尺，起火原因由火調人員調查中。