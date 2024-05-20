↑圖說：高雄市保全公會及公寓大廈管理公會理事長陳紀孝受邀觀禮第十六任總統、副總統就職。（圖片來源：公會提供） 中華民國第十六任總統、副總統就職慶祝大會5月20日舉行，高雄市保全商業同業公會理事長及高雄市公寓大廈管理商業同業公會陳紀孝受邀觀禮。 公會理事長陳紀孝表示，回顧高雄市保全商業同業公會20餘年來首次接獲總統府的邀請，這份殊榮屬於高雄保全業界共同努力的成果，各會員公司及個人均感到無比的興奮與榮耀。 陳紀孝是一位虔誠的基督徒，他深信這一切都是上帝的恩典與祝福。在他的領導下，高雄市保全公會秉持基督教的價值觀，致力於服務社會，幫助有需要的人。 陳紀孝表示，保全業的使命不僅是維護治安，更是要展現基督徒的愛心與關懷，將上帝的愛傳遞給每一位市民。他說，準總統賴清德去年9月表示，保全業是治安的守門員，也是社會安全網的一環，對台灣社會來說相當重要。 全國站在第一線的除了警察外，全國保全從業人員有30萬人，他們常站在第一線協助警察破案，也長期照顧銀髮族與弱勢，令人感動。未來可與保全人員合作，加強訓練，打擊槍、毒、詐騙，並且要確保保全業人員權益，提高社會地位，讓社會更重視保全人員。

高市保全及公寓大廈管理公會理事長陳紀孝 受邀520總統就職觀禮

↑圖說：高雄市保全公會及公寓大廈管理公會理事長陳紀孝受邀觀禮第十六任總統、副總統就職。（圖片來源：公會提供） 高雄市保全公會在理事長陳紀孝帶領下，積極配合政府落實法令，提升保全、樓管員素質與訓練，協助社區阻詐、防搶、防竊，強化地方治安，並提升保全產業轉型創新經營理念，獲得許多保全同業支持與讚賞。 身為基督徒的陳紀孝，深受耶穌的愛所感動，他的信仰在工作中發揮了重要作用。這份堅固的信仰帶給他力量和智慧，促使他在職場中做出積極的改變。 眷村長大的陳紀孝同時也是從事高雄市知名的殯葬善心業者，對於貧困或無錢下葬的孤苦民眾，只要找他幫忙，他一定親力親為，幫他們送終走完人生最後一程；十多年來已協助安葬300多人。 他認為這是上帝交託給他的使命，並經常引用聖經中的話語來勉勵自己和身邊的人：「我實在告訴你們，這些事你們既作在我這弟兄中一個最小的身上，就是作在我身上了。」陳紀孝的行為正是發揚耶穌愛的具體體現，他相信透過上帝給的智慧使他有信心持續努力，可以將耶穌的愛傳遞給每一個需要幫助的人。

高市保全及公寓大廈管理公會理事長陳紀孝 受邀520總統就職觀禮

↑圖說：高雄市保全公會及公寓大廈管理公會理事長陳紀孝受邀觀禮第十六任總統、副總統就職典禮。（圖片來源：公會提供） 保全業者說：陳紀孝理事長勇於任事，帶領高雄保全業往前進步，有目共睹。這次能獲得總統府邀請函參加520新任總統副總統就職慶祝大會觀禮，是保全公會20多年來沒有過的事，相信全體保全業者都深感與有榮焉！ 保全同業還指出，公會配合「第三方警政」力量，去年高雄市保全人員就協助警方及社政單位通報了10件家暴、性侵案件，成功救出被害人。 陳紀孝深信這些努力都是神的帶領和保守，他表示：「凡事都有神的美意，我們所做的每一件事，都是為了榮耀神的名。他堅信在上帝的引導下，保全產業對於港都治安有一定貢獻，

而與同業之間的努力，勢必將這個屬社會基層的產業創造更高的價值。希望藉由產業提升，能讓保全同仁受社會肯定，進而提升自身的從業價值。

陳紀孝始終堅信，只有在基督的愛中，我們才能真正地改變世界。他的信仰不僅是他個人的力量源泉，更是他帶領團隊走向成功的指引。他的事蹟顯示了基督徒在職場中，如何透過堅定的信仰和無私的愛心，為社會帶來積極的改變。