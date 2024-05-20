在節能減碳產業風起雲湧之際，「台灣能源數位轉型產學技術聯盟」日前5月9日於台中市「星客匯共享空間」舉辦了首場「能源數位轉型生態系共好圈」商務媒合交流會，掀起一股未來產業發展的新浪潮。此次交流會邀請到經濟部能源署吳志偉副署長、台中市政府永續發展推動辦公室黃晴曉執行長、台灣矽谷創業家協會趙智凡理事長擔任演講嘉賓，以及眾多聯盟成員，共同探討能源轉型、數位轉型、以及ESG轉型相關議題。除了政府官員外，來自16家本聯盟企業會員的代表，也分享了各自的企業服務亮點，展現出「雙軸轉型」的創新與活力。

【促進各會員交流，創造多贏的商務價值】

台灣能源數位轉型產學技術聯盟總主持人中華大學許志義教授表示，「我們號召能源轉型、數位轉型、ESG轉型相關業者，歡迎產業供需關係的公私夥伴，共襄盛舉，群聚響應！」希望透過交流平台，打造出「能源數位轉型生態系共好圈」，共同開拓產業商機，實踐聯盟服務會員的宗旨。

此活動吸引近百位產業界的董總及執行長親自參與，現場座無虛席，氣氛熱絡。「星客匯共享空間」陳寬翰執行長也表示，非常樂見這樣的交流活動在此空間持續舉辦，「星客匯」以共享商務服務出發，匯集各廠商資源，舉辦此類型活動，有助於促進產學研互相合作，推動能源數位轉型產業的發展，期許為台灣的淨零數位「雙軸轉型」有所貢獻。