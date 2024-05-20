腸病毒肆虐全台，創下10年同期新高，全台破250班停課，其中光是台中就佔3分之1，共有86班停課，被列入腸病毒高風險區域。醫師透露，如果是以皰疹性咽峽炎為主要症狀的孩子，在病程第2、3天通常喉嚨會有一大堆破洞，痛到不吃不喝是常有的事情，進而引發低血糖和脫水，建議可吃1水果緩解。

小兒科醫師傑登在臉書粉專「傑足先登傑登醫師」發文，「如果是以皰疹性咽峽炎為主要症狀的孩子，在病程第二、三天通常喉嚨會有一大堆破洞，痛到不吃不喝是常有的事情，要小心低血糖和脫水。這時請把握一個原則：『只要吃得下，想吃什麼都可以。』甜的、軟的、冰涼的通常比較能夠下嚥，所以布丁、冰淇淋、奶酪、放涼的蒸蛋、豆腐等等都可以」。

醫師說明，過幾天患者稍微能夠吞嚥後，建議多攝取以下5類食物：

1、優質蛋白質

​是身體修復的主要原料。可從雞蛋、牛奶、優格、肉類獲得。

2、維生素C

​幫助蛋白質合成加速皮膚黏膜修復。可從蔬菜水果獲得，強推維生素C之王「芭樂」。

​3、 維生素A

​促進免疫細胞活性，加速傷口癒合。可從胡蘿蔔、菠菜、地瓜、木瓜等獲得。

​4、鋅

​除了能加強免疫，還能促進傷口癒合，非常重要。可從帶殼海鮮、牡蠣、堅果、種子等獲得。

​5、Omega-3

​具有抗發炎能力促進循環，幫助傷口消腫減少疼痛，加速修復。可從深海魚類、魚油、核桃等獲得。

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