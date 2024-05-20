賴清德內閣團隊名單。（製圖／陳友齡）

總統賴清德、副總統蕭美琴。（資料照/郭吉銓攝）

總統賴清德今（20日）就任，啟動賴政府時代。而背負國人期待的新團隊成員，包括內閣與國安人事有哪些人，《中時新聞網》整理完整名單供讀者一次看！

內閣人事在賴政府上任之前已陸續出爐，強調「AI行動創新」，特色之一是首長名單更新幅度大，行政院首長、部會、機關首長等36位中，僅5位留任（國安局長蔡明彥、財政部長莊翠雲、人事行政總處人事長蘇俊榮、海委會主委管碧玲、僑委會委員長徐佳青），展現全新氣象。

其中財經內閣尤令人驚訝。不少首長來自產業界，跳脫派系框架， 如經濟部長由崇越集團董事長郭智輝接任，他不但熟悉半導體產業界，也了解大陸台商心聲，對兩岸經貿有一定認識，工總商總對其任命表示肯定。

另如國發會主委劉鏡清，原為資誠創新諮詢公司前董事長，為史上首位企管顧問大轉身，成為國家發展的擘劃手。氣象專家、天氣風險公司總經理彭啟明擔任目前環境部長消息曝光後，同樣引發外界熱烈討論。

據黨政人士指出，這些非政界人士出任閣員，顯示出賴清德用人「跨黨派、跨領域」的決心。

【LIVE直播】中華民國「同心共織」美德新局 第十六任總統賴清德、副總統蕭美琴520就職典禮

以下為《中時新聞網》整理六波內閣人事名單 ：

【行政院首長+部會首長+機關首長】

◆第一波：由賴清德親自宣布行政院長卓榮泰；另由卓公布行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人陳世凱。

◆第二波：卓榮泰宣布，為內政部長劉世芳、交通部長李孟諺、法務部長鄭銘謙、教育部長鄭英耀、文化部長李遠(小野)。

◆第三波：財經相關人事，經濟部長郭智輝、數位部長黃彥男、國科會主委吳誠文、國發會主委劉鏡清、公共工程會主委陳金德、金管會主委彭金隆。

◆第四波：環境部長彭啟明、衛福部長邱泰源、勞動部長何佩珊、客委會主委古秀妃、原民會主委曾智勇。

◆第五波：財政部長莊翠雲、海委會主委管碧玲、僑委會委員長徐佳青、行政院人事長蘇俊榮留任，農業部長由代理部長陳駿季真除、主計長由南市府研考會主委陳淑姿出任。

◆第六波：屏東縣前縣長潘孟安任總統府秘書長、國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、陸委會主委邱垂正、退輔會主委嚴德發、國安局長蔡明彥(留任)、海基會董事長鄭文燦。

◆第16任總統副總統交接小組宣布：考選部長劉孟奇、銓敘部長施能傑

【以下為政務委員、政務次長、政務副主委名單】