520即將來臨，民眾對新政府充滿期待，希望消除目前生活中的諸多不滿。究竟民眾有哪些不滿？《財訊》特別在新團隊上任前，委託波仕特線上市調公司，在網路上調查台灣人的民怨，以供施政者參考。

不及格 對生活不滿意 高於滿意者

首先關於「目前生活環境是否滿意」的問題，調查結果顯示，33%的受訪者不滿意，高於滿意的24.8%。波仕特線上市調總監董彥欣使用問卷調查分析常用的李克特五點量表，將非常不滿意至非常滿意，分別列為1至5分，則看到整體滿意度的分數為2.82分，滿意度偏低，且未達及格標準。

進一步交叉分析則可以看到，在性別部分無顯著差異。至於各年齡層的滿意程度，18到29歲的年輕人，非常不滿意的比率最高，但是這群人的滿意程度超過三成，也是各族群中最高，其他世代都只有2成左右。另一方面，回答普通的比率則是各年齡層中最低。顯示年輕人較忠實表達自己的生活感受；社會上一些議題或許有爭議，但如果和自己沒有關係，就不會受影響，過好自己的生活就好。

30到39歲的青壯年族群，不滿意的比率為27.2%，是各年齡層中最低；回答普通的比率則達到52.8%。董彥欣指出，以李克特五點量表來看，40歲以上受訪者的滿意度是2.8分，略低於18至40歲的2.85分。此外，子女皆已成年者其滿意度，也高於仍有未成年子女者，小孩已成年的受訪者不滿意程度最低，約25%。

至於對台灣社會哪裡不滿意，問卷分成7大領域共25個選項來詢問。生活面包括高房價、食安陰影、高物價、國旅太貴、求職不易、薪水太低、貧富差距太大；教育面包括相關的教育亂象、校園霸凌嚴重、網紅亂象、假新聞充斥。

交通面則有交通壅塞、行人路權保障不足、停車位不足、無障礙設施不足；照護相關的有公托不足、長照資源不足、醫護人力不足；居住面有擔心停電、都更緩慢；安全相關的有詐騙橫行、毒品氾濫；政治相關的有政治惡鬥、戰爭威脅。

最猖獗 詐騙無孔不入 民眾深受其害

《財訊》雙週刊分析，隨著網路發展，詐欺手法五花八門，案件層出不窮。果然，調查顯示高達近8成的受訪民眾對「詐騙橫行」感到不滿意。內政部警政署刑事警察局歸納出8種最常見的詐騙手法，分別是假網路拍賣、假投資、ATM解除分期付款、假愛情交友、猜猜我是誰、假冒機構、假求職、盜用網路帳號。2023年民眾被詐騙金額累積高達88.78億元，創歷史新高。

文章來源：《財訊》雙週刊