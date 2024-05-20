🔴【LIVE直播】中華民國「同心共織」美德新局 第十六任總統賴清德、副總統蕭美琴520就職典禮｜2024.05.20 @ChinaTimes

賴清德總統就職典禮今上午登場，預計於近11時發表就職演說，內容備受矚目。典禮重頭戲包括國軍各型機空中分列式與國旗機隊，與民間團體表演等，將卸任的總統蔡英文還會與新上任的總統賴清德一起向群眾揮手致意；國歌領唱則由職棒傳奇球星黃平洋等人帶頭；今晚的國宴移師台南舉行，更透過AI科技，讓已故「國寶歌王」文夏重回舞台獻聲。

以下為《中時新聞網》特別整理今日活動流程：

一，交接流程-總統府內

08:45 蔡英文與外賓元首握別

09:00 蔡英文陪同賴清德、蕭美琴進總統府參加就職典禮

09:15 蔡英文離開總統府

1. 第 16 任總統伉儷、副總統陪同第 15 任總統行經敞廳禮兵致敬

2. 總統府員工於敞廳歡送

3. 第 15 任總統由第 16 任總統、副總統一行陪同，登上府前廣場慶祝大會舞台向民眾揮

手致意

4. 第 15 任總統、第 16 任總統、副總統返回正大門車廳，第 15 任總統登車離府

09:25 賴清德首度以總統身份簽署第1份任命令

09:30 行政院長卓榮泰、國安會祕書長吳釗燮宣誓典禮

09:40 行政院副院長暨各部會首長宣誓典禮

09:55 賴清德、蕭美琴就職 外賓致賀

10:32 統統府、國安會秘書長、國史館館長交接

二，就職慶祝大會─總統府府前廣場

09:10 國軍聯合樂儀隊演出

09:20 新任/卸任總統向群眾揮手致意

09:36 表演節目：共織、前行

《祈求吉慶 歡喜台灣》:國立臺灣戲曲學院、臺灣特技團、九天民俗技藝

《青春共奏 活力台灣》：建中樂旗隊、國立體育大學

《舞舞生風 自由台灣》：TBC舞團

《和平幸福 堅韌台灣》：紙風車劇團

《族群共饒 嘻哈台灣》：客家-Vuize 王鍾惟、台語-KE. 柯蕭

《經典傳頌 延聲台灣》：台灣節慶合唱團

《土地之愛 唱響台灣》：Ilid Kaolo、以莉·高露、闖劇場

《世代攏好 共築台灣》：周自從、新北市私立莊敬高職

《勇敢前行 自信台灣》：滅火器樂團、哈管幫

10:55 國軍禮砲/唱國歌

‧國歌領唱人：中職傳奇球星陳義信、黃平洋、謝長亨、康明杉

‧國歌領唱團體{國立實驗合唱團、花蓮縣西寶國小、國立臺北教育大學音樂系合唱

10:58總統就職演說

11:23空中分列式-向元首致敬

11:24 大合唱

‧曲目：彩虹＋再出發

‧合唱團體：布拉瑞揚舞團、屏東縣青葉國小合唱團、苗栗縣建國國小合唱團

11:27 雷虎小組衝場

三、總統府周邊交通管制：

5/19 22:00-5/20:13:00

總統府周邊交通管制圖。（素材來源：總統府、製圖：陳友齡）

四、就職國宴-臺南福爾摩沙遊艇酒店

5/20 18:30-21:00