星座專家唐綺陽分析5／20–5／26本周運勢，面臨諸星進雙子，風象星座雙子、天秤、水瓶，有表達自我的機會，勇敢做自己，新的能量場開啟，世界將會更重視溝通，新奇事物不斷冒出，激發學習的欲望；木星雙子，全民開課趨勢更蓬勃，新的教育系統帶來革命，傳播業或旅遊業興盛，帶來八卦或新鮮話題。

星象影響：諸星進雙子、木星雙子

12星座個別運勢：

【累的：金牛、雙子、天秤、射手】

金牛：接受不同意見能更進步，感情爭執也算積極溝通

雙子：工作別心急注意交通安全，感情分合很乾脆

天秤：進度不如預期要撐住，感情先投入愛才能堅持

射手：工作茫然先接受再轉念啟發，感情裡有點傻氣

【穩的：天蠍、摩羯、水瓶、雙魚】

天蠍：理財機運佳要好好分辨，感情看對方態度

摩羯：道別過去重新規畫新局，感情上有前任的消息

水瓶：女性勁敵壓力來刺激潛能，感情上女性別太強勢

雙魚：用理性來溝通避免感性，感情有健談的桃花

【讚的：牡羊、巨蟹、獅子、處女】

牡羊：諸事穩定財運佳，感情靠實力吸引桃花

巨蟹：眾望所歸有如神助，感情上兩情相悅機率高

獅子：萬事俱備請付出行動，感情曖昧多成眾人焦點

處女：人逢喜事步步高升，感情能遇到優質對象

星座專家唐綺陽5／20–5／26星座運勢周報。（影片來源／YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

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