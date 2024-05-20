年近60歲的鄭男育有一對兒女，他不滿培養兒子受高等教育，任職台積電還月領高薪，卻從未給他扶養費，之前因病住院，兒子接到通知卻未曾返家探視，鄭男對此心痛不已，加上已屆退休之齡，向法院訴請，依嘉義縣國民平均每月消費支出18778元，請求兒子負擔一半扶養費，按月給付9389元。

法院審理，鄭男兒子指控，自他有記憶時起，父親就有酗酒、賭博惡習，發酒瘋就毆打或辱罵母親及和他，或是砸毀家中物品，母親曾因擔心父親酒後會對其不利，便躲藏在房間並將門上鎖，不料，父親卻持鐵鎚，把鐵釘釘在門上，威脅若不出來就將她永久關在房裡。

母親和他長期活在父親的陰影之下，最後便先後離開家裡，他則是開始與祖父母同住，並由祖父母照顧，生活開銷也都是祖父母支應，縱然如此，祖父母也絕無代替父親扶養他，否則，祖父母就不會不將土地留給父親，反而是由他取得。

父親多年來不僅未曾支應過生活費，反而對祖父母索求無度，還有債權人多次上門討債，都是祖父母代為清償，父親甚至曾因向祖父母索討金錢未成，便持菜刀威脅祖父，顯見父親根本無資力扶養他。

鄭男辯稱，兒子就學期間，他有先匯錢給女兒，再由女兒將錢轉交給兒子，這些都有匯款單可證，而他賣鴨肉羹所賺的錢，也都被妻子拿走，他因肝硬化已10多年未曾飲酒，名下不動產也都因債務被查封，他有受兒子扶養之必要，同時也希望能將祖父登記在兒子名下的土地一併歸還給他。

法官審酌，鄭男現年59歲，尚未達法定退休年齡，目前經營鴨肉羹生意，名下也有約70萬元的土地，是否已不能以自己財產維持生活，顯屬有疑。且鄭男未對女兒提出給付扶養費之請求，顯見提出本案的真實目的，並非要扶養費，而是希望藉此，得到兒子名下來自祖父的土地。

法官認，依鄭男現有之年齡、工作能力及財產等，仍足以支應並維持自己生活所需，難認已達不能維持生活之程度，自無受扶養之必要。日前依法駁回聲請。

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