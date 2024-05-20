婦人小萱與男子阿國（均化名）結婚至今40多年，育有3名子女均已成年，但2001年阿國拋家棄子私自離家，迄今雙方已分居22年，在此期間皆無法與阿國取得聯繫，逢年過節更無互動聯絡，已經形同陌路，後來小萱罹患乳癌治療，阿國也未在旁陪伴關心，小萱決定不再隱忍，向法院訴請判准離婚。

法院審理，2人的女兒作證時指稱，父母在1980年結婚，2001年起就未在一起生活，小時候常聽到父母為了錢吵架，後來父親就離家出走，因為夫親以前常常拿錢去賭輸掉後才回家。

女兒表示，她知道父親沉迷賭博且無穩定工作，他們兄弟姊妹3人都是母親獨自扶養長大，父親也沒給過生活費。父親甚至為了償還賭債，還私自拿母親的身分證件、印章，不僅盜開支票還向民間借貸業者借錢，最後債務還是由我母親償還。

女兒指控，父親離家到現在，未與母親或家中有任何聯繫，連逢年過節也都不會問候，母親現在也不知府親人在哪裡，母親罹患乳癌期間，父親更事不知情，當然也沒陪伴在身邊。

法官認，阿國經法院合法通知，並未到庭或提出書狀說明。法官審酌，阿國離家迄今20餘年，拒絕與小萱同居履行夫妻義務，且查無不能同居之正當理由，堪認阿國所為是惡意遺棄。日前依法宣判，小萱訴請離婚，為有理由，應予准許。可上訴。