41歲張姓男子在大概3歲時，就與爺爺及伯父同住，但父親常經常沒回家，也幾乎都不在身邊，生活及3餐均靠同住家人照顧，國小放學後也都是由鄰居幫忙照看，高中畢業後就自食其力，從小到現在將近40年，也都沒有葉姓母親音訊，也未曾探望他，因而向院訴請免除對母親的扶養義務。

法院審理，張男主張，父母親在他10歲時登記離婚，但在他10歳前還年幼時期，正需要母愛呵護關懷時，卻未對他的生活狀況，以及成長過程加以聞問，甚至不曾探望聯繫，對於母親跟根本毫無印象，如同陌生人。長大後從年幼時同住堂姊口中得知，母親不曾探望更失去聯絡，對他不加聞問，形同惡意棄養。

葉女則辯稱，兒子說她都沒有扶養是騙人的，兒子還小的時候，他父親就沒有和她在一起，出生後都沒有人在扶養，也不是她說沒有扶養，是沒有扶養兒子到長大，曾與兒子同住，但不知道同住到他幾歲。

法官考量，葉女現年73歲，2022年度所得及名下財產總額均為0元，自2021年起每月領有低收戶老人生活金7759元，以及勞保老年年金每月1627元，足認葉女已無法以現有財產維持生活，張男應對其負扶養義務。

張男的堂姊則證稱，她大張男約2歲，小時候同住三合院，從她有記憶開始，大概4、5歲時，張男就是跟他們一起住，他爸爸把他拋棄，也沒有看過他媽媽，張男是由她的媽媽扶養，在好幾年後，當時她已念國中，他爸爸又突然回來把他帶走。

後來張男過年會偶爾回來，知道他的處境很可憐，而且還居無定所，只知道他被丟來丟去，也曾經去姑姑家住過，他爸爸長期酗酒，會來找他，都只是想跟他要錢。

法官審酌，葉女在張男年幼時開始，就無正當理由未盡扶養義務，而且情節重大。日前依法宣判，免除張男對葉女的扶養義務。

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