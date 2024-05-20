排便順暢人也會神清氣爽，營養師高敏敏整理出「10大順暢食材」，包括燕麥、地瓜、無糖優格、菇類、地瓜葉、毛豆、海藻、火龍果、奇異果與香蕉，都可以幫助解便秘、排宿便，跟著吃順暢超有感。

高敏敏在臉書粉專PO文，列出「10大順暢食材」促進排便的理由，幫助大家順暢不卡關。分述如下。

■燕麥：富含水溶性膳食纖維 可軟化糞便、促進排便。

■地瓜：含膳食纖維 可幫助清除宿便。

■無糖優格：豐富的益生菌，可幫助調節腸道菌叢，促進腸胃蠕動。

■菇類：富含水溶性膳食纖維，可軟化糞便，使腸道菌叢健康。

■地瓜葉：豐富膳食纖維，可軟化糞便，幫助糞便排出。

■毛豆：豐富膳食纖維，可刺激腸胃蠕動。

■海藻：高黏度的多醣體，可以幫助排便順暢。

■火龍果：富含果膠，促進腸胃蠕動，幫助排便。

■奇異果：水溶性膳食纖維，幫助軟化糞便，有機酸幫助腸道健康。

■香蕉：不可溶性纖維，可幫助軟化糞便。

高敏敏說，除上述「10大順暢食材」，營養師還有以下便秘剋星的4大必吃食物。

■白開水：成人一天要喝至少2000c.c.的水量，腸道就像滑水道，沒有水，便便就衝不下來。

■天然纖維：不會被腸道消化，吸水後會膨脹幫助推出糞便，可以多吃蔬果來補充膳食纖維。

■好菌食物：優酪乳補充腸道生力軍，抑制壞菌，調節消化道機能。

■好油脂：潤滑腸道可以讓糞便更滑順。