台灣偶像團體Energy睽違20年的重新合體的最新單曲《星期五晚上》，在歌曲的最後面，5人一起的連續16蹲跳，對體力、肌力要求相當高，而在網路引起一陣旋風，但16蹲的始祖並非是Energy，而是不老天后瑪丹娜！

瑪丹娜在2001年演唱會就表演過連續16蹲，而當時瑪丹娜已經42歲了，而睽違20年合體的Energy，現在的年齡也都40多歲，再度引爆16蹲的熱潮。

而嘉義縣消防局大美分隊，就有隊員挑戰全副武裝，穿上25公斤的裝備來討挑戰傳說中的16蹲，看到影片內如容，可以發現體力活，果然還是消防隊厲害，連續16蹲完，還可以來個完美END pose，真是讓人跪了！

這段影片在臉書流傳分享，網友們紛紛留言表示：「太帥了吧真的很猛」、「真的有夠猛的啦！我大概只能一下！」、「全裝該有多重啊！？太勇了啦！！請收下我的膝蓋」、「這位是誰啊！帥爆了」、「戀愛了」、「原來我家隔壁有這種神人幹部～」、「看了這麼多人模仿（挑戰）瑪丹娜天后，就你最厲害！瑪丹娜43歲，穿著高跟鞋，唱唱跳跳兩小時之後跳了16個起立蹲下，你這是全副武裝！讓大家看看你的真面目吧！」。