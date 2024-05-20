葡萄牙、西班牙兩國，在昨天（19日）當地時間凌晨出現罕見一幕，一顆「藍色流星」劃過夜空，發出的刺眼亮光瞬間照亮黑夜，許多民眾都目擊到天降巨大光球，曝光的行車紀錄器更清楚捕捉到，流星高速閃過空中7秒的珍貴畫面。葡媒報導，當局證實有收到相關「物體墜落」報告，但無法確定是否有流星撞擊地面，很多網友看到紛紛表示是不是賽亞人登入了。

🇵🇹 | ÚLTIMA HORA



Un meteorito iluminó el cielo nocturno sobre Portugal. pic.twitter.com/osYYbzukyR — UHN PLUS (@UHN_Plus) May 19, 2024

Tires, Cascais ☄️ pic.twitter.com/SK5jrFJ2Hw — Márcio Santos - Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) May 19, 2024

行車紀錄畫面顯示，19日凌晨0時許，原本黑寂的夜空，突然有一顆流星從高空快速墜落，墜落過程一度爆炸，爆出刺眼亮光，如藍色光球一般，劃過夜空數百公里，所到之處夜空都被照成霓虹藍色，目擊民眾也不禁驚呼連連。當地不少民眾都看到這景象，紛紛將影片上傳網路，有天文愛好者稱，像這樣照亮黑夜的流星造訪地球，相當罕見。

☄️Un #meteorito ilumina de azul el cielo de Cádiz en la noche del sábado.

La bola de luz fue captada por las cámaras que @Aguas_de_Cadiz tiene en la plaza de Sevilla. #meteoro pic.twitter.com/5HDulNFOkl — Onda Cádiz (@OndaCadizTV) May 19, 2024

根據外媒報導，歐洲太空總署（ESA）表示，這顆流星疑似是一顆彗星的一部分，斷裂後並穿過地球大氣層，在約35英里（約56公里）高空處，且基本上不可能有流星的任何碎片掉落地球。據了解，這顆藍色流星以驚人的1700英里（約2735公里）時速劃過葡萄牙上空，有天文學家認為，這顆流星的直徑可能約8至12英吋（約20~30公分）。

葡萄牙當地媒體Publico報導，當局確實有收到有一顆不明物體從天而降的報告，但目前尚無法找到可能墜落地點，也無法確認是否有流星撞擊地表。維塞烏（Viseu）當地消防隊也有在當天凌晨2時許趕赴現場，但都沒有發現任何墜落痕跡。

影片在網路流傳，有不少網友表示，七龍珠漫畫成真了，感覺就像是賽亞人的太空船降落，降落過程中還有爆炸減速，這畫面實在太神奇了！