衛福部日前草擬「優化偏鄉醫療精進計畫第2期」，海外歸國「波波牙醫」的爭議延燒，本土牙醫聯盟對於國外學歷認定、實習名額仍有異議。胸腔科醫師蘇一峰質疑衛福部不演了，花30億搞實習計畫，讓無照的國外牙醫到處實習，再調派200多名職業醫師幫忙教學，幫忙實習後通過一年開放200名的國外牙醫，但為何一樣沒執照尚未實習的本土公費牙醫學生不能申請？真的是有錢有勢好辦事？網友也直呼誰敢給波波牙醫看牙？

前綠委、醫師公會全聯會榮譽理事長邱泰源即將接任衛福部長。台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟日前發出「給新任衛福部長的一封公開信」，針對衛福部2023提出的「優化偏鄉醫療精進計畫第二期牙科草案」，指衛福部砸下30億元，不但要將國外學歷實習名額翻倍，甚至服務地點根本不是偏鄉，要邱泰源上任立即懸崖勒馬，停止計畫，於醫師法明文規定，國外牙醫學歷畢業生實習名額上限為國內招生名額十分之一。

「衛福部不演了？」蘇一峰19日在臉書發文質疑，花30億搞波波西西（指前往波蘭、西班牙、捷克、匈牙利等國就讀牙醫的台灣學生）的實習計畫，讓無照的國外牙醫到處實習，再調派200多名職業醫師幫忙教學，幫忙實習後通過一年開放200名的國外牙醫！「真的是有錢有勢好辦事？」

蘇一峰在留言區PO出本土牙醫提出的質疑，包括：為何不增加本土公費牙醫學生招生名額？申請資格不對等，如何擇優錄取？為何本土學歷申請資格須有執照，國外學歷不用有執照？為何一樣沒有執照尚未實習的本土公費牙醫學生不能申請？

「增加本土名額緩不濟急緩不濟急。但樂見政府為了實踐醫療正義而增加公費生名額。」國際牙醫校友會公關主委李慧純回應表示，國際牙醫已經在國外牙醫學院，經過完整2-3年實習後畢業，何來申請資格不對等？擇優錄取考試尚未公佈，就先否定政府的公信力，是一貫的抹黑技倆。

李慧純強調，本土及國外同樣都需要經過嚴格訓練及通過測驗才能分發至醫缺地區。況且國外學歴大都已在國外取得執照，否則他們如何在英國，愛爾蘭，歐盟各國，日本當地執業？本土公費牙醫學生，是受國家資源栽培，已在衛福部的編制下，有既定的規劃。為什麼不問，本土牙醫怎麼不來申請？至於偏鄉民眾的口腔照護，是急迫性的工作，不該用「只教刷牙」這幾個字，輕浮地形容弱勢民眾口腔的保健計劃。