根據美國媒體《海軍新聞》報導，中國大陸一艘新型航母在長江邊的一個造船廠裡秘密建造，它與傳統航母不同，是世界上第一艘無人機航母，飛行甲板比傳統航母小1/3至1/2。退役少將栗正傑表示，無人機航母，可以把無人機送到台灣海峽以東的第一島鏈，甚至可以到第二島鏈、第三島鏈，實施無人機的偵查或攻擊。

栗正傑19日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，應該是有這艘航母，它不是在上海沿海建造，而是在長江裡面建造，可見它非常隱密。未來作戰已經是無人機、無人艦的一個時代，從這次俄烏戰爭裡面，無人機、無人艦對部隊戰力造成的殺傷力，確實是很大。

栗正傑接著指出，解放軍目前的無人機，可以發展不同的形式，包括有偵查、查打一體、隱形戰機、電偵機等各種形式的飛機都有，甚至於當作預警機功能的也有。

栗正傑點出，無人機也有一些限制，航程可能會受限，所以為了讓無人機在更遠的地方發揮戰力，就必須用一個載台，把無人機送到更遠的地方去。若用無人的航空母艦，可以把無人機送到台灣海峽以東第一島鏈的地方，甚至可以到第二島鏈、第三島鏈，實施無人機的偵查或攻擊。因此，無人機航母的發展，是非常有可能的一種武器。