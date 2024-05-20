習慣去美式賣場好市多（Costco）撿便宜的民眾注意了！近期有外媒點名，今年好市多將有3種意想不到的產品會漲價，而從2017年6月以來凍漲至今的會員年費就在漲價名單之列。

據美國理財網站《GOBankingRates》報導，好市多自有品牌科克蘭Kirkland Signature有機特級初榨橄欖油的價格，可能因地區與分店出現不同的價格，而美國與加拿大各地的消費者，已經有人發現近期該產品的價格有上漲的狀況。以紐約布魯克林的一家好市多分店來說，2023年3月橄欖油價格為16.99美元（約新台幣552元），但今年已飆升至24.99美元（約新台幣812元）。

另一個可能調漲的是好市多的汽油售價。好市多加油站的汽油，往往比一般加油站還要便宜一點，每到假日都吸引不少好市多會員前去加油。不過據財經網站《TheStreet》報導，好市多已悄悄調高油價，以提升利潤。3月退休的好市多前財務長加蘭蒂（Richard Galanti）在任內最後一次財報電話會議中曾表示，「其他人賺得更多，所以我們也被容許多賺一點」。

至於會員最關切的年費問題，其實加蘭蒂在3月的最後一次財報電話會議中曾表示，會員年費並非「要不要調漲」的問題，而是何時調漲的問題。他也開玩笑地指出，漲價將由下任財務長米勒奇普（Gary Millerchip）負責。他的說法似乎已暗示會員做好漲價準備。好市多的會員年費已凍漲近7年。