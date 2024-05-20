女星米可白先前傳出和《追分成功》同劇演員孫綻交往消息，對此，米可白並沒有多作回應，但兩人在社群媒體上的互動依舊受到外界關注。今（19）日米可白在IG上發文透露自己被嚴禁穿細肩帶上衣，讓不少粉絲相當震驚，而緋聞男友也曖昧留言，似乎就是在宣示兇手就是他，向眾人放閃。

米可白曬出一張穿著細肩帶小可愛的性感辣照，配文向粉絲透露：「最近嚴禁穿細肩帶上衣～只能分享之前拍的照片～」並附上一張帶著太陽眼鏡的表情貼圖，疑似和粉絲喊話是在放閃，並在文末標記喊話「我要改走氣質路線」。網友留言驚訝表示：「可能是男友吃醋不行妳穿吧」。

貼文一出，不少網友哀號：「我就問，是誰多管閒事」、「沒好康了。誰剝奪我們上班的動力」、「誰規定的？為什麼不行？」、「都要夏天了，居然禁止」、「誰嚴禁，我跟誰過不去」、「穿細肩帶也是乖乖路線，也是可以很有氣質的」，也有網友祝福「哈哈哈！有人管了...幸福」，緋聞對象孫綻則留言：「乖乖」並附上一顆愛心符號，米可白也回覆對方：「幹嘛？去拍戲」，疑默默透露是誰嚴禁米可白穿細肩帶上衣。