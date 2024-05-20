台文館涉抄襲風波才告一段落，但似一波未平一波又起？粉專「高雄林小姐」則指出，準總統賴清德的520就職典禮主視覺，風格竟與藝術家Anna Berbiela及法國畫家François Morellet的彩色線條畫風高度相似，質疑「要不要把台文館的理由拿來再用一次？」還有網友已通報藝術家。

台灣文學館實境解謎遊戲「阿龍」圖像涉抄襲風波，18日公開道歉。未參與館方道歉的「蹦世界數位創意公司」廠商，晚間自臉書發出限制留言的道歉文，坦承接獲原創人跨海提告的律師信，對大陸原創者「童年Nora」與台文館表達鄭重道歉。

「賴清德520主視覺很像抄襲的！」有PTT鄉民19日在政黑板（HatePolitics）發文指出，他找到了藝術家Anna Berbiela的作品集合，簡直一模一樣！他用Google翻譯寫了郵件，告訴對方他被抄襲了，支持他趕快提告抄襲者。

高雄林小姐也分享對照圖，直呼「唉，要不要把台文館、蹦世界的理由拿來再用一次？」也無奈直言「綠抄人有什麼關係？反正側翼會幫護航。」

網友表示「理由已經想好：都是認知作戰，這是台灣設計師先設計的」、「致敬，參考，但絕不是抄襲？」、「是不是又是民進黨親友團得標？」、「4條彩色的方向，還完全…致敬欸？」