去年1月在台北市萬華犯下殺人未遂案件的簡姓男子，經台北地方法院審理後，認為簡男觸法，但考量其罹患思覺失調症，判處簡男3年有期徒刑。執行前施以監護5年，被送入基隆一家醫院監護。但19日上午醫院發現簡男不見蹤影，警方獲報後通報台北地檢署，檢方簽發了拘票並發布通緝，警方公布簡男的穿著，提醒民眾注意。

基隆市警方19日下午2時30分左右，接獲基隆某精神病院通報，指該院戒護的39歲簡姓患者於上午10時許放風時，趁隙從醫院離去，行蹤不明。基隆市警局在獲報後，立即通報台北地檢署，檢警也聯絡了簡男的母親，確認簡男並未回到新北市的家中，檢方隨即開立拘票，晚間依《保安處分執行法》第29條規定對簡男發布通緝。

台北地方法院的判決書中指出，簡男於2023年1月在台北市萬華區攻擊一名路過的女子，致使女子頭部、臉部及雙手等多處受傷，簡男被捕後，台北地檢署依殺人未遂罪起訴，經台北地方法院審理，認定簡男殺人未遂犯行，判處3年有期徒刑，因其罹患思覺失調症，在執行前須施以監護5年，因此將其安排住進基隆市某醫院監護。

警方表示，簡男在離開醫院時，身著白色上衣、外加長袖方格紋襯衫、黑色長褲，呼籲民眾若有發現，請立即通知警方。