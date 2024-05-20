今天上午9時將舉行第16任正、副總統宣誓就職典禮。賴清德與蕭美琴在宣示後，將正式成為中華民國新任正、副總統。雖然昨(19日)府方已透露，賴今天的就職演說，將以「「兩岸一起追求和平共榮」向對岸釋出善意。但連續一周以來中共機艦擾台力道加大，為避免共軍在就職日進行侵擾，國防部昨日也下令三軍部隊戰備提升為「重點戰備」，空軍所有飛行員均被召回部隊待命，各基地戰機、飛彈部隊也全面警戒。

據透露，空軍司令部昨天就召回所有的飛行員回到部隊待命。同時下令各基地所有警戒戰機，今天都需採取空中戰鬥巡邏（CAP）武器掛載。

圖為F-16V戰機掛載魚叉飛彈與AIM-9X響尾蛇飛彈。(中時資料庫)

所謂的空中戰鬥巡邏（CAP）的基本掛載，至少都包含2枚短程空對空飛彈及2枚中程空對空飛彈，另外也可視狀況加掛空射魚叉飛彈、萬劍彈及副油箱。此外，空軍防空暨飛彈指揮部及海軍海鋒大隊，也都進行全面警戒。

從目前國防部將「經常戰備」區分為：「一般戒備」、「重點戒備」及「加強戒備」三級。尤其是遇到重要節日、大選時都會發佈「重點戒備」。因此昨天國防部也依照「經常戰備時期突發狀況處置規定」，把國軍戰備階段從一般戒備過去提升為「重點戒備」，各作戰區內的應變部隊、戰備部隊及反恐特戰部隊均已在營區內待命備戰；但部隊並沒有管制休假。