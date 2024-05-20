Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin arama operasyonu zorlu hava şartlarında devam ediyor. pic.twitter.com/9zzFYtHJju — IRNA Türkçe (@Irna_Turkish) May 19, 2024

伊朗總統易卜拉欣•萊希(Ebrahim Raisi)乘坐的一架直升機，今天在濃霧中翻越山區時「重落地」(墜機)，目前生死不明。最新外電消息指出，萊希直升機墜機地點的確切位置已經找到了，軍隊正在前往該地點搜救中。

美國有線電視新聞網CNN引述伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，革命衛隊指揮官證實，已收到來自萊希乘坐的直升機和一名機組人員的手機訊號，軍事人員正在前往確切位置，希望能得到一些好消息。

報導指出，距離這起事故發生時間已經大約有10個小時，目前已是當地深夜，濃霧與寒冷天氣阻礙了搜索工作。

伊朗半官方通訊社塔斯尼姆通訊社(Tasnim news agency)報導，萊希總統及其隨行人員的直升機發生事故的具體地點位於東阿塞拜疆省西北部，阿拉斯巴蘭森林中的奧齊村附近。由於該地區地形複雜，大霧天氣，給救援工作帶來了一定的困難。報導並警告，極端寒冷天氣會阻礙搜尋工作。

根據CNN氣象學家稱，很難從墜機事故發生的偏遠山區獲得精確的天氣數據，但那裡夜晚的氣溫恐將降至接近冰點，最新曝光的搜救影片，可見搜救人員在嚴寒天氣中，徒步向墜機地點挺進中。