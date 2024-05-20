伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）的直升機驚傳意外已逾10小時，儘管伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）向伊朗人民保證「無需為國家擔心」，因為國家治理不會有任何問題。但由於事故發生地點位處偏遠山區，加上當地的濃霧及深夜急墜低溫，增添救援的困難度，救難人員正與時間賽跑中。63歲的萊希於2021年當選總統後曾下令收緊道德律法、血腥鎮壓反政府抗議活動，與世界強權的核談判採取強硬立場。外媒報導分析，如果伊朗總統在任期間去世會發生什麼事？該地區的政策是否會發生重大變化？

萊希於2021年當選總統，根據目前的時間表，下屆總統選舉將於2025年舉行。根據路透社報導，一旦萊希有不測，根據伊斯蘭共和國憲法第131條，如果總統在任期間去世，則由第一副總統接任，並經最高領袖確認，最高領袖對國家所有事務擁有最終決定權。由第一副總統、議會議長和司法部長組成的委員會必須在最多50天內安排新總統的選舉。

伊朗最高領袖哈米尼請求國人為機上人員祈禱，並向伊朗人民保證不要擔心，因為國家治理不會有任何問題。英國廣播公司BBC報導，在大多數伊朗人眼中，做出重大政治和外交政策決定的是最高領袖和伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。萊希是伊朗有史以來最保守的總統之一，與最高領袖關係非常密切，他也是繼任伊朗最高領導人的有力競爭者之一。BBC報導，世界各地許多人都在密切關注伊朗的事態發展，若萊希有不測，伊朗在該地區的政策是否會發生重大變化？報導指出，簡短的回答是不多，然而不穩定肯定會影響經濟。萊希墜機消息公佈後，伊朗裡亞爾兌美元匯率暴跌。