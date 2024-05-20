伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日搭乘直升機出席水壩啟用儀式，回程遭遇事故採「重落地」方式迫降，目前生死未卜。軍方已掌握直升機失事確切地點，搜救人員正在嚴寒天氣中趕赴搜救中。與萊希同行的還有伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian），萊希失事前搭直升機的最後影像在社群網站X上流傳，畫面中看起來並無異樣。
伊朗最高領袖哈米尼請求國人為機上人員祈禱，並向伊朗人民保證不要擔心，因為國家治理不會有任何問題。目前伊朗國內暫停播出所有常態節目，持續追蹤播報總統萊希的最新消息。
伊朗官媒以「重落地」而不是以「墜毀」報導這起事故。根據英國廣公司BBC，「重落地」一詞源自俄羅斯描述飛機墜毀事件，俄羅斯國防部在報告軍用飛機事件時通常使用它。例如，2022年6月，一架軍用貨機在俄羅斯墜毀，機上五名軍人喪生，儘管飛機幾乎完全被摧毀，但俄羅斯軍方將這起事件描述為「重落地」。分析人士表示，俄羅斯官員避免使用「墜毀」一詞，因為擔心它會引起不安或恐慌。
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