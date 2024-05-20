伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日搭乘直升機出席水壩啟用儀式，回程遭遇事故採「重落地」方式迫降，目前生死未卜。軍方已掌握直升機失事確切地點，搜救人員正在嚴寒天氣中趕赴搜救中。與萊希同行的還有伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian），萊希失事前搭直升機的最後影像在社群網站X上流傳，畫面中看起來並無異樣。

🚨 BREAKING: Iranian President Ebrahim Raisi has survived the helicopeter crash alongside everyone aboard, according to Iranian media.

This footage is reportedly from inside the helicopter one hour before it crashed.

Heavy fog caused the accident, according to the SNN News… pic.twitter.com/tAXmOUwNI8 — Sanam Jamali🇵🇰 (@sana_J2) May 19, 2024

伊朗最高領袖哈米尼請求國人為機上人員祈禱，並向伊朗人民保證不要擔心，因為國家治理不會有任何問題。目前伊朗國內暫停播出所有常態節目，持續追蹤播報總統萊希的最新消息。

伊朗官媒以「重落地」而不是以「墜毀」報導這起事故。根據英國廣公司BBC，「重落地」一詞源自俄羅斯描述飛機墜毀事件，俄羅斯國防部在報告軍用飛機事件時通常使用它。例如，2022年6月，一架軍用貨機在俄羅斯墜毀，機上五名軍人喪生，儘管飛機幾乎完全被摧毀，但俄羅斯軍方將這起事件描述為「重落地」。分析人士表示，俄羅斯官員避免使用「墜毀」一詞，因為擔心它會引起不安或恐慌。