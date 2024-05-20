25歲的謝章穎曾入圍金馬獎，演技受到肯定，日前時報周刊CTWANT在台北市大同區夜市，巧遇謝章穎正在拍戲，瀏海挑染的「漂撇」髮型，讓他在人群中十分搶眼，而該晚拍攝的劇情，似乎是他「鬧出人命」，只見他一下翹嘴，一下抿嘴，雙唇十分有戲。

當天約在深夜11點半，謝章穎出現在北市大同區夜市，進行《零日攻擊》的拍攝工作。拍攝情節中，他跟女伴在路邊吃麵，謝章穎一開始態度輕挑、低著頭狼吞虎嚥地大口吃麵，一旁的女伴緩慢從隨身提袋中拿出驗孕棒並小心翼翼地交給他，謝章穎看了一眼，將嘴中的食物吞進肚子裡，接著帶著驚訝的表情向女伴確認，接著欣喜不已，忘我地展露喜悅。

結果女伴拿出兩條線的驗孕棒，原來是演「鬧出人命」的情節。（圖／本刊攝影組）

謝章穎一下翹唇、一下抿唇，一下東倒西歪，整個人很有戲。（圖／本刊攝影組）

現實中，謝章穎對事業很有拚勁，除了本業演員之外，前陣子他在苗栗開了一間便當店，「選在苗栗開便當店，是因為覺得這個地方的人都很質樸、單純。這間便當店，一切從零開始，從一間廢墟到現在的店面，施工到完工都是自己親自盯場。」雖然才開業不久，但他表示目前業績已趨近平穩，當然還是要多努力。

對事業充滿拚勁的謝章穎在苗栗開便當店。（圖／奮青工作室提供）

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