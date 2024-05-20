由王偉忠監製並主演的舞台劇《謝謝大家收看》台北演出五場票房完售，好評不斷。演藝圈眾好友曾國城、唐從聖、卜學亮、楊千霈、黃大煒、李亞明，及曾是偉忠幫的趙正平、陳漢典、黃靖倫等藝人都到場觀賞；時報周刊CTWANT讀者也捕捉到張愛雅帶著外型高大的帥尪一同前往，離場時眼睛有哭腫痕跡，事後也發文表示該劇讓她思念起已離世的母親，在母親節當天觀賞格外有意義。
本月12日星期天適逢母親節，當天也是王偉忠監製並主演的舞台劇《謝謝大家收看》在台北的最後一場，現場眾星雲集，而從《大學生了沒》出道的張愛雅，身為王偉忠製作公司節目的一員，自然也會到場觀賞，據讀者舞台劇演出結束後，張愛雅與現場藝人頻打招呼短暫閒聊，但眼睛略顯浮腫，不知是否是被劇情打動而流淚所致，老公雖然非藝人，但在現場似乎也有熟識的朋友，彷彿開起小型同學會一般對話著，也看得出夫妻倆人脈很廣，人緣相當不錯。
事後張愛雅也發文吐露觀劇心情：「每一段王媽媽（王偉忠母）的樣子，都是我的眷村媽媽的身影。王媽媽給偉忠哥上台北的行囊，有那一罐拿手的炸醬；而我每次出門，媽媽總給我帶著一盒子熱騰騰的張媽媽餃子，笑著跟我說：趁熱在車上吃……偉忠爸爸的人生，也看得到我們每個家庭的縮影。」她表示自己婆婆很喜歡本劇，相信過世的媽媽也會很喜歡，這也讓她今年五月的第二個禮拜天，過得不太一樣。
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