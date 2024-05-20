熱錢湧入，520行情已提前發威！台北股市5月以來屢創新高，16日盤中一度上衝至21515.52點的歷史新高，17日因美股表現不佳，收在21258.47元、小跌0.21%。台股進入第二季後，因5月是報稅季及電子業傳統淡季，被市場人士形容為「五窮六絕」，「但只要遇到520總統就職，台股有絕大機會出現慶祝行情！」法人表示。

CTWANT記者整理歷年520總統就職後的台股行情，除遇上國際局勢大變動，幾乎一個月內都能漲一波，以1996年為例，第一周漲2.14%、第一個月累計漲了10.06%。

而2000年遇到網路泡沫、2008年的金融海嘯，外資把台股當提款機，導致股價波動，但在2012年後，台股的520行情至少能延續三個月左右，像是2012年520的後三個月漲了3.33%，2016年漲10.46%，2020年漲13.34%。

法人統計2010年來歷任總統就職後60日漲率達64%，最高漲幅分別是2016年、2020年總統上任的後60日，平均漲幅達17.31%與12.04%，主因是新政府會有政策利多加持。

「今年還有美國總統大選行情與AI風潮，美股強勢、台股也不會落後到哪去，市場普遍認為，第3季到第4季台股表現會越來越好。」投顧表示，台股從4月22日的19411.22點的低點一路走來，不到一個月已上漲約9.5%，近期強勢類股包括電子、金融、傳產等，以及分析師點名賴清德選前的「政見股」，包括和平四大支柱、五大「信賴產業」、第二次能源轉型等。

政府將半導體、AI作為現在的重點產業政策。（圖／報系資料照）

五大信賴產業中，名列第一就是半導體，「護國神山」台積電（2330）就是最強勢的權值股；第二是人工智慧產業，近期AI概念股的漲勢已從伺服器產業鏈延伸到AI PC等終端產品類股，後市可期。

國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長曹世綸向CTWANT記者表示，不管是蔡英文或賴清德，兩人都是全球少數極度重視半導體產業的總統，「站在產業的角度覺得非常感激」。畢竟所謂的重點行業，在政府的計畫執行方面就會有資源分配的優勢。

其他三類信賴產業則是軍工、安控及通訊等，預計未來都會有政府資金與政策加持，還有近期因漲電價而備受注目的氫能、重電等族群。

前總統馬英九赴中國交流，兩岸局勢有效緩和。（圖／新華社）

「520不僅是賴清德就任總統的大日子，也是建商推案重要時節，」房地產「代銷天王」愛山林建設（2540）總經理張境向CTWANT記者表示，目前房市有四大利多，包括通膨推升價格、股市大好、地震安全意識和科技建廠活絡周邊房市。

「賴清德內閣團隊看起來相當穩健，沒有不好，且近期馬英九與中國交流後，兩岸情勢也明顯緩和，但還要觀察520後政府動向。」張境表示。

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