蘋果華為「仙拚仙」 台積電成最大贏家？【中時財知道】EP12謝明智 @Wantrichchinatimes #蘋果 #ipad #M4 #apple #台積電 #美國 #台灣

台股已提前上演「520行情」？近一個月來，大盤指數從從4月22日的19411.22點的低點，衝上5月16日歷史最高點的21304.26的收盤價，金管會證期局副局長黃厚銘16日大讚台股今年有「三高」：漲幅高、日均量高、外資持股也拉高，但「到底還能飆多久、是否會有獲利了結的賣壓？」成了網民熱議焦點。

且台股已成台積電「一個人的武林」，「台股能否通過美國『窄基指數』大考驗，最快七月底揭曉！」投顧提醒，美系外資將會在3個月後被迫從台指期退出，是否由「窄基」變成「宰積」的腥風血雨，要持續關注。

以全體上市櫃公司繳出的2023年報來看，合併營收、稅後盈餘分別為40.36兆元及2.91兆元，年減約8%及27%，表現不如預期，但台股今年開春後牛氣沖天，在「520就職」前的16日即衝破21500點、以21515.52創下盤中歷史新高點。

據美國商品交易法規定，美國境內投資人不得交易窄基指數期貨。（圖／新華社）

當日創下歷史新高，當然離不開權值股王台積電的帶動，然而強勁的台股還有一個隱憂，就是台積電「一個人的武林」，有網友算出台股今年總市值大約增加9.3兆元，但若扣掉台積電，市值只剩下3兆元。

這也導致台股加權指數落入美國「窄基指數」定義，這是據美國商品交易法規定，為降低美國投資人風險，投資海外指數期貨，若單一成份股占整體指數的權重連續三個月中有超過45個交易日逾30%，會被認定為「窄基指數」，美國境內投資人包括法人機構，將不得交易窄基指數期貨。

黃厚銘證實，今年2月15日至4月29日，台積電單一個股占台股指數權重已46個交易日超過3成，最快會在7月29日起，美國交易人將被禁止交易大小台指期。

富邦期貨分析師曹富凱表示，美系外資若不能交易台指期，部分外資法人內規可能被迫出清其餘台股部位，有美國國籍的公民也會被禁止投資，整體來看，部分法人若避險管道受阻，有減少投資台股現貨的可能性。

儘管金管會緩頰，表示美國交易人占台灣期貨市場交易比重僅0.7%，且可由集團其他地區的關聯企業作交易，但2021年4月1日時也發生同樣問題，美系投資人直到2022年10月24日才被恢復交易，讓台積電在此期間被外資大賣超過86.5萬張，台股指數也從16571點跌到12856點。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢也表示，回顧第一季，台股表現相對歷史走勢來的好，但因資金過度集中在特定族群，使部分個股評價面偏高，「有極高機會在第二季出現指數回檔，股價進入整理期，但AI應用仍是今年市場發展主力與盤面焦點。」

近來高人氣的高股息ETF，5月是例行的換股時程。（圖／群益投信提供）

20年的資深股民林先生認為，股價能否往上攀升還有不少變數，除了中美貿易戰和中東戰爭還未停歇，近期有不少美國和台灣的重量級大廠發布財報，歷史經驗是法說會後股票就會下跌，除了利多出盡，先前股票飆太兇，看到獲利不如預期，就會出現波動。

而近來高人氣的高股息ETF，包括國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、元大臺灣價值高息（00940）等，5月是追蹤指數的例行換股時程，總計有7千億元的資金將「乾坤大挪移」，一舉一動都會影響股價。

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