立法院17日召開院會時，民進黨立委郭國文突然搶走立法院祕書長周萬來手上的文件，並快速跑出議場。國民黨立委徐巧芯表示，郭國文搶奪文件，辯稱沒有打周萬來，其實他在搶奪的前幾秒，用手肘直接把周萬來推在椅子上。

徐巧芯19日在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，本來民進黨一直說，郭國文只是搶奪周萬來手上的文件而已，沒有打周萬來。其實郭國文在搶奪的前幾秒，是直接把周萬來推在椅子上，然後周萬來要護他的文件，後面才有搶奪。郭國文是用手肘把周萬來推倒在椅子上，怎會說沒有打呢。

徐巧芯接著表示，怎會有一個立委去打一個70幾歲的老人家，而且是議事人員。郭國文若要打立委，拚死都OK，因為我們都是做政治工作的，現場是議事攻防；郭國文怎會去打周萬來，這要移送紀律委員會。

另外，王鴻薇19日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，立法院長韓國瑜17日要進去議場開會，民進黨派出賴惠員、陳培瑜兩名女立委，其實兩人都蠻有力的，賴惠員從後面熊抱韓國瑜、陳培瑜則從前面熊抱韓國瑜，然後兩個人拉拉扯扯。她不禁說，男生對女生是性騷，女生對男生不也是性騷。

王鴻薇接著指出，整個過程中，韓國瑜是很不舒服的，表情非常痛苦無奈，他就像人球一樣，被拉過去拉過來，因為他們不讓韓國瑜上主席台去主持會議。