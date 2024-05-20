大陸國台辦日前宣布，將懲戒王義川這5位名嘴及其家屬，批評他們傷害了兩岸同胞感情。前立委郭正亮表示，賴清德520演說，提及對大陸保持善意，賴清德若要表現，還是要落實在具體議題上，5個名嘴中的王義川，是賴清德擔任民進黨主席的政策會執行長，所以他應該糾正王義川。

主持人麥玉潔19日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中問到，賴清德520就職演說的基調，提到要團結國人，如何把在野黨跟執政黨團結起來？郭正亮回應認為，賴清德不會提到朝野怎麼團結，他的團結是指對外；而賴清德的520演說，就是維持現狀，對大陸保持善意。

郭正亮接著點出，在針對保持善意方面，賴清德若是要表現，還是要落實在具體議題上，比如那5個名嘴中，有一位叫王義川，王義川不根據事實，一天到晚在抹黑大陸，而且是賴清德當民進黨主席的政策會執行長，賴清德不認為應該糾正他嗎？因為王義川就是他用的人。

郭正亮更指出，大陸的回應就是聽其言觀其行，會和2000年的陳水扁時期差不多，賴清德跟蔡英文是不一樣的；大陸本來對蔡英文有一些期待，所以就說未答完的試卷。而賴清德的情況跟陳水扁比較像，兩人都是民進黨典型的獨派，所以賴清德講什麼，大陸就聽一聽，接下來就是觀其行。