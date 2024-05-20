張男擔任保全有謀生能力，得以維持身自己及配偶的基本生計，但張父指控，張男卻仍住在家裡，還逼他去住到頂加，近年更常破壞物品，家暴他及張男妹妹，在照顧張男母親期間就多次向他討錢，若拒絕就辱罵，張母離世後又因遺產問題屢次對他咆嘯、恐嚇，因此希望兒子自力更生，向法院訴請「自家中分離」。

法院審理，一審審酌，雙方因相處模式、認知差異、金錢財物等因素發生衝突，使得住在同一住所多有紛爭，導致張父無法安穩生活，而且關係緊張，且張男具有相當的工作能力，張父據此令張男由家分離，核屬有正當理由。因此，裁定張男應「由家分離」。

張男不滿裁定提出抗告並主張，開庭通知書寄到之前委任的律師住址，但是他並未收到，因此他未能在一審出庭表示意見，希望能再有一次答辯的機會，而且他平日要上班與就讀研究所，父親卻不停以提起訴訟的方式騷擾，並聲明「一審原裁定廢棄」。

法官調閱資料，張父聲請保護令並獲准，認張男確曾對張父做出不理性的暴力行為，張父到庭陳述時表示，提起本件初衷是希望兒子能學著獨立，並非切斷雙方親子關係，而是先讓雙方冷靜後，再試著修復關係。

法官審酌，雙方同住期間偶有衝突且關係緊張，導致皆無法安穩生活，已違家以家長、家屬間誠摯相愛、互信互重為基礎，而經營永久共同生活之圓滿、和諧及幸福之目的。

法官考量，張男「由家分離」，是張父身為父親期待他能因此獨立，而非持續依賴，而張男也表示，等到所有訴訟終結後，就會搬離家裡，因此一審裁定命張男應自該房屋分離，核無不合。法官日前宣判，張男抗告聲明廢棄一審裁定，為無理由，應予駁回。

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