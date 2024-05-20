立院5月17日爆發表決大戰，朝野立委激烈衝突，國民黨立委徐巧芯爆料，民進黨當天將立法院長韓國瑜邀去協商其實是場騙局，因為就在這段空窗期，民進黨立委們趁著主席台防禦薄弱之時發動兩線進攻，所幸被藍委們擋了下來。

徐巧芯昨（19）日在中天政論節目《週末大爆卦》表示，當天韓國瑜第一次進入議場後，不久又離場去協商，在議場的大家陷入無盡等待。她指出，民進黨一直要求，相關法案一定要先經過院長，而不是國民黨自己協商，若是破局才能表決，韓也接受了要求。

「沒想到這是個騙局」，徐巧芯接著說，朝野說好協商到下午2點，於是在議場的同仁先行吃飯、休息，沒想到民進黨趁機從兩面進攻，藍委們先勸退了綠委洪申翰和王世堅，但在另一邊，民進黨派出了許多女立委進攻，導致國民黨男立委們手足無措。

徐巧芯提到，自己當時參與圍堵女綠委進攻的部分，但當時由於藍委們已組成人牆，於是她要求葉元之和黃健豪把自己硬拉入陣形中，順利進入人牆最裡面，導致進攻的綠委無法進入。「矮有矮的好處」，徐巧芯指出，女綠委們進不來的原因，是因為要先過她這關，而由於她已卡在人陣之中，於是女綠委們便退散了。