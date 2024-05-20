立法院17日舉行院會，針對藍白陣營所提國會改革法案進行表決，爆發全武行。對此，國民黨立委洪孟楷透露，他近日被民眾問及「國會改革很重要嗎？」他則以「讓好人越好、對壞人更壞」闡述背後意義，並喊話要讓制度更加公平正義。洪孟楷也表示，民進黨當天製造數波大衝突仍無法阻止會議的進行，「這份改變，絕對難得」。

洪孟楷昨（19）日在臉書提到，近日有些民眾遇到他，比出大大的讚支持或關心身體有沒有受傷，但也有人不解，到底在打什麼？為什麼要修國會五法？國會改革很重要嗎？洪孟楷對此表示，「讓好人越好、對壞人更壞！」就是推動國會改革的意義。洪孟楷強調，過去8年社會對於行政機關內的好人保護太少，對於惡意說謊、知法弄法玩法的壞人縱容，所以不公不義就會產生，國會改革的重點不在立院擴權，而是讓代表人民的國會能夠加強行政機關的約束力。

洪孟楷進一步說道，高端股價、疫苗採購、光電圖利、爐渣弊端、黑心快篩放水、進口雞蛋採購疑雲等相關爭議事件，哪一件能有結果？沒有調查權的國會，就是只能被動接收行政機關給的資料，一紙公文封存三十年、一句沒有開會紀錄，當人民連知的權利都被沒收的時候，就是需要自救的時刻。國會改革也能成為願意做事的文官的保障，讓政務官的官威官樣不予無限擴大。

此外，洪孟楷說過去曾有745天不願面對民眾及媒體的總統，現在的賴清德總統當選人，也曾有擔任市長卻不進議會備詢的劣跡，當國家發生重大事件，總統總是拔草測風向時，這是領導者的逃避，也是責任政治所不應發生的事，神隱如果是目前憲政體制下總統慣用的手段，國會就該立法讓總統每年來立院向人民報告，面對人民、也才是面對民意。

「民主是比人頭，但民進黨的民主，偏偏是都要以民進黨的為主」。洪孟楷感嘆表示，民進黨只要表決會輸，就動用暴力、衝突，來癱瘓議事，但他直言，暴力不能掩蓋事實的真相，也不能阻礙改革的進步，且國會改革不是藍白改革，法案通過後，民進黨的立委一樣有這些權力能夠對付傲慢的官員，他也希望未來國民黨有機會執政，而執政後官員一樣要受到國會改革後的加強力道監督。

洪孟楷強調，用打的試圖癱瘓議事，民進黨不是第一次做，上周五也不會是最後一次，但不同的是，當天是極少數民進黨用盡全黨團之力，製造九波大衝突，卻無法阻止會議的進行，沒有照著他們的意思走，「這份改變，絕對難得」。洪孟楷直言，這顯然是非常害怕國會改革的力量，也就是宣告任何政黨都無法以一黨獨大的方式包庇弊案及貪汙無能，「所以為何要推動國會改革，因為要讓台灣的政治環境更好，要讓制度更加公平正義」。