紐約尼克主場爆滿的觀眾。（美聯社）

Pascal Siakam in Game 7:



20 PTS | 4 AST | 4 REB pic.twitter.com/GRexToWexY — Indiana Pacers (@Pacers) May 19, 2024

溜馬以誇張的團隊命中率拿下G7生死戰，相隔10年重返東區決賽，尼克主將布朗生（Jalen Brunson）還在第3節左手骨折退場（攻下17分），溜馬130比109結束了尼克轟轟烈烈的球季。在紐約主場兵敗的球迷非常痛心，布朗生賽後說：「球迷一直以來都為我們提供充足的能量，言語無法形容他們對我有多重要，他們值得更多。」

尼克傷兵累累，前鋒蘭道爾（Julius Randle）、米契爾羅賓生（Mitchell Robinson）、波達諾維奇（Bojan Bogdanovic）都缺陣，阿奴諾比（OG Anunoby）傷勢未癒只上陣5分鐘，帶傷出賽的哈特（Josh Hart）獲得10分。總教練席波迪（Tom Thibodeau）說：「我們不想看到這麼多傷兵，但這是球賽的一部分，我認為大家最後都用盡全力了，沒什麼可再要求的。」

溜馬上半場38投29中，誇張的76.3%命中率是1997年以來在季後賽首見，半場以70比55領先。主力球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）攻下全隊最高26分，他外線12投6中，個人上半場命中率75%。內姆哈德（Andrew Nembhard）、席亞卡（Pascal Siakam）各拿下20分，尼史密斯（Aaron Nesmith）9次出手全中獲得19分。

對於在季後賽G7大爆發，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）也沒預料到，他說：「我只是告訴球員們，如果在麥迪遜廣場花園贏下第７戰，你們就創造歷史了。」