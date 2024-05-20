藝人小S（徐熙娣）和老公許雅鈞育有3個寶貝女兒，其中有著清新脫俗美貌加上出眾氣質的Lily，吸引許多粉絲關注。時常透過社群分享生活的她，19日連續曬出多張美照，讓網友看了直呼：「真的很像妳的阿姨大S」。

才16歲，卻已經帶有成熟魅力。照片中可見Lily放下一頭烏黑長髮，穿著黑色平口短版上衣，露出纖細蠻腰；一連變換6種姿勢，除正面看向鏡頭，還轉身舉手將頭髮撩起，側身對鏡頭秀出美背。

Lily一連發出6張美照。（圖／Lily Instagram）

Lily轉身舉手將頭髮撩起，還直接背對鏡頭秀出美背。（圖／Lily Instagram）

嫵媚表情加上媲美模特的專業擺拍姿勢，讓貼文曝光後，立即吸引上萬網友朝聖「太美」、「真的很像妳的阿姨大S。」、「專業Pose6連拍」、「勇敢做自己」但也有人直言「明明就像小S姐一樣漂亮，為什麼都要說像大S」。

Lily放下長髮，穿著黑色平口短版上衣，露出蠻腰。（圖／Lily Instagram）

其實Lily的外貌並非第一次被稱讚，之前也曾被網友認為臉像林志玲，讓小S發文自虧「原來我只有兩個女兒啊，一個竟然是林志玲或大S的，我明明記得開了3次刀啊」，結果釣出林志玲本人現身回應「太美了，和你一樣」。而Lily也因此被廠商相中，不只與媽媽小S一起出席活動，之後還接下保養品品牌代言。