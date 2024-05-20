梅雨滯留鋒來了，雨從今天下午起一路下到周日！氣象專家吳德榮表示，今起水氣增，午後雷雨機率提高，明天至周五西南風加上梅雨滯留鋒徘徊，全台有局部短暫雷雨，並伴隨小範圍劇烈天氣，周六、日滯留鋒雖減弱，但仍有局部雷雨，午後降雨增大。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日白天仍偏熱，水氣漸增，偶有零星飄雨，午後局部陣雨或雷雨機率提高，範圍擴大至部分平地，今日北部氣溫北部22～31度，中部22～33度，南部22～34度，東部20～32度。

吳德榮表示，明天至周五（21～24日）西南風攜帶水氣、配合梅雨季第3波滯留鋒南北徘徊，各地轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣；因大氣不穩定，易有「中小尺度對流系統」發展，伴隨小範圍劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間大雨等，屆時應注意預報中心的即時訊息，並繼續觀察模式的調整。

吳德榮說，周六、日（25、26日）滯留鋒減弱，大氣仍不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後降雨有提高趨勢。