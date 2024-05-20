AV產業在台灣進來愈來愈夯。業者對於男女優的需求量也愈來愈大，漸漸朝向日本，有更多元化的拍攝手法。日前就有網友在網路上瘋傳一封，AV業者公開徵求「汁男」(只負責打手槍)臨演的文章，引起網路暴動。

該則貼文近來出現在各大網路社群以及臉書社團，主要是公開徵求成人影片臨演，標出要徵求40名「汁男」臨演，拍攝地點在台中一中附近，全程必須戴口罩並打手槍，年齡則在18歲至40歲間，拍攝5小時可領800元現金。PO文一齣立刻引起關注。

實際上，「汁男」純粹只是業者花招之一，並沒有機會與女優「連結」，但卻必須營造視覺效果，根本就是「人肉榨汁機」。不過有網友仍說，能在現場觀看實戰，甚至能做出不能與女友或老婆做的事，也是一種新的體驗。

據了解，台中市警方在網路巡邏時，已注意到這項訊息。由於恐涉犯兒童及少年性剝削防制條例第四十條，以宣傳品、出版品、廣播、電視、電信、網際網路或其他方法，散布、傳送、刊登或張貼足以引誘、媒介、暗示等訊息者，處三年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金，而意圖營利而犯前項之罪者，處五年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。

根據追查，警方已找到PO文者，並通知到案說明，但對方並未現身，目前仍將持續傳喚，以釐清是否觸法。