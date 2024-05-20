到餐廳用餐，服務生都會先確認人數，一名男子和3位朋友去餐廳，他為避開4「死」的諧音，向服務生喊出「3＋1」，對方再次跟他確認人數是否為4位，他才驚覺原來已沒有人在講「3＋1」，文章引發熱烈討論，也有不少在餐飲業的服務生表示，真的很討厭把4位說成「3＋1」的客人。

原PO近日於《Threads》指出，和3名友人到餐廳用餐，店員向他確認用餐人數，他為避免講4而喊出「3＋1」，店員愣了一下反問「3＋1是4位的意思嗎？」他才恍然大悟原來現在已沒有人講「3＋1」了嗎？

原PO也在文章中發起投票調查，投票選項分別是「我還是會講3＋1」及「就直接講4不避諱『死』的諧音」，有2317人參與投票，僅少數15％會在意，多達85％的人都不避諱4。

在《Threads》也有另一篇在餐飲業擔任服務生的女子發文抱怨，真的很討厭客人說3＋1位，她直言「4位就4位，＋什麼＋？怎麼不把2024年說成2023＋1年？」

貼文引發熱議，許多網友認為「3＋1」的說法，會讓人誤解是有3位大人和1名兒童要用餐，若4人都是成人，建議直接說4人即可。