藝人NONO（陳宣裕）去年遭控訴性侵、性騷，士林地檢署日前偵結，其中5案依妨害性自主等罪起訴，2案不起訴處分。如今有網友挖出NONO老婆朱海君過去上節目，曾提及兩人剛認識時，經紀人曾建議「不要給電話」。對此，名醫黃宥嘉推測，經紀人可能早略知內幕，才會做出這樣的舉動。

黃宥嘉日前上《新聞挖挖哇》，透露朱海君曾描述與老公相識過程。她表示當時錄製NONO擔任班底的節目，錄影才剛結束，NONO就直說朱海君可愛，想進一步認識；沒想到隔周再次接到同節目通告，經紀人卻再三提醒要小心，「雖然說NONO哥他是好人，但是他也算是前輩，要有禮貌，不能失禮，但是妳不能傻傻地直接把妳自己的電話丟給人家，因為不知道他怎麼想，妳就留我的（電話）給他」。

然而兩人再次碰面時，NONO不讓她有拒絕的機會，直接開大絕：「妳的電話是幾號？我現在打過去，然後妳那邊就會響」，讓朱海君逼不得已只好交出電話號碼。對此，黃宥嘉認為當時經紀人可能多少知道內幕，才會對朱海君耳提面命，卻沒料到NONO會出此招。接著表示NONO跟朱海君求婚時，也是選在棒球場直播求婚，並且請到台上；眾目睽睽下，讓朱海君沒有退路「不答應也不行」。

對於NONO的種種手段，讓黃宥嘉無奈表示：「追求的時候是隱隱的強迫，求婚的時候是隱隱的強迫，婚姻的過程中更是隱隱的強迫」。