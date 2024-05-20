台北市警局文山第一分局木新派出所日前獲報，轄區木新路與恆光街口，一處頂樓有女子意圖跳樓，需警方到場協助處理，所長陳建中隨即與副所長姜一元、警員鄭堡元、駱泉佑等人趕赴現場。

警方到場後，發現一名女子在8樓頂的女兒牆，不斷向下方人員揮手，員警深怕發生意外，隨即大聲喝令，要求女子不要靠在牆上，並逐層按鈴請住戶協助開門，並同時通報消防隊到場，防止憾事發生，所幸順利進入大樓後，前往頂樓與女子溝通時才知道是「烏龍一場」。

據了解，陳姓女子當天見天氣晴朗，趁著空閒時間，就拿鞋子到頂樓，要日曬消毒除臭，卻未將頂樓防盜門固定，導致自動將門關閉鎖住，而且沒有攜帶手機，在無計可施的情況下，只能將手中鑰匙向下拋，希望路人發現後能幫忙開門協助脫困，但因為因樓層過高，路過民眾沒聽到她求救聲，因此沒有人前來援助。

所幸最終還是被人發現，但誤以為陳女是想要跳樓輕生，隨即報警求助，大批警消獲報趕往搶救，並由該棟樓其他住戶幫忙開門後，確認陳女僅是受困頂樓並無大礙，順利化解這場烏龍事件。

文山警第一分局呼籲，生活千變萬化，難免遇到困難，記得進入頂樓開門後要把門妥適固定，避免自動關上閂住；遇事時千萬保持冷靜，勿驚慌失措，善用周邊事物，不要冒險做出危險舉動，讓自身陷入險境。