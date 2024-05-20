中華民國第16任總統、副總統宣誓就職典禮20日舉行，立法院長韓國瑜（右）將「副總統之章」授予副總統蕭美琴（左）。（台北市攝影記者聯誼會提供）

就職典禮前合影。（取自直播）

賴清德宣誓。（取自直播）

中華民國第十六任總統、副總統就職典禮20日舉行，卸任總統蔡英文（左起）、新任總統賴清德、新任副總統蕭美琴交接後，步出總統府一同向觀禮來賓致意。（鄧博仁攝）

【LIVE直播】520賴清德就職 總統府內最新現場

【LIVE直播】空拍凱道人群聚集中！ 520賴清德就職演說全程直播

第15任總統蔡英文與友邦元首等外賓握別。（取自直播）

賴清德總統、夫人、副總統蕭美琴抵達總統府。（取自直播）

第16 任總統伉儷及副總統陪送第15 任總統離府。（取自直播）

賴清德就職，簽署第一份人事任命令。 （取自直播）

賴清德就職總統！ 立法院長韓國瑜親授「中華民國之璽、榮典之璽」

總統賴清德、副總統蕭美琴今（20日）上午正式宣誓就職，成為中華民國第16任總統、副總統。友邦元首、慶賀團也都以行動表達對台灣的支持。第15任總統蔡英文上午8時45分與友邦元首等外賓握別後，總統府於9時舉行第16任總統、副總統宣誓就職典禮。

就職典禮中，第16任總統、副總統宣誓後，由立法院長韓國瑜親自授與總統賴清德中華民國之璽、榮典之璽、總統之印暨總統之章，並授與副總統蕭美琴副總統之章。

到了9時15分左右，賴清德總統、總統夫人及副總統蕭美琴，陪送第15任總統蔡英文離開總統府。蔡英文由賴清德、蕭美琴一行陪同，登上府前廣場慶祝大會舞台向民眾揮手致意。蕭美琴一度感性拭淚。

就職典禮結束後，賴清德到總統辦公室簽署行政院院長暨總統府、國家安全會議秘書長任命令、行政院院長副署總統府、國安會秘書長任命令。

府前廣場則是安排國軍聯合樂儀隊演出，向新任的三軍統帥致意，空軍雷虎小組以藍、白、紅3色彩煙飛越總統府上空，還會有運輸直升機吊掛巨幅國旗，通過總統府前上空。