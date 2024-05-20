今（20日）迎來甲辰年小滿節氣，隨著小滿到來，天干地支組合不同，《搜狐網》點名4生肖小滿後將得到天時的眷顧，運勢走俏向上，利於事業發展或貴人相助。

▌生肖羊

生肖羊厚重堅實、包容內斂，五行為火，今年推動工作順利，長遠發展易事業有成；小滿之後的農曆4月期間，利於外出發展、將有貴人相助，對事業發展起積極作用。

▌生肖猴

生肖猴靈活多變、善於跑動，五行為金，今年利於獲取財富、市場開拓、經營拓展等，小滿之後的農曆4月利於融洽溝通、組織合作、約會交流、管理省察、學習規畫等。

▌生肖雞

生肖雞精緻內斂、善於表達，五行為金，今年利於市場開拓、獲取財富，並有師長提攜；小滿過後的農曆4月，利於團隊合作、工作進展、提升個人財運、有助找到發展方向等。

▌生肖牛

生肖牛厚重堅韌、埋頭苦幹，五行為土，今年利於累積財富、事業進步，朋友支持，5月中旬進入小滿節氣，此時火土相生，利於工作進展、獲取財富，或向外發展、投資獲利、求財經營、學習充電等。

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