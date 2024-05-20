台中市警局一分局公益派出所巡佐李欣典與警員李漢堂，日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，指稱郵局旁有一名迷途老翁，獨自坐在路旁機車上，因為無法說明去向，員警獲報迅速到場關懷，經耐心詢問後得知實情，成順利協助老翁返家。

據了解，林姓老翁（73歲）被民眾發現，獨自在西區公益路郵局旁徘徊，熱心民眾見狀後立即報警請求協助。巡佐李欣典與警員李漢堂趕到現場，發現老翁有失智情形，老翁聲稱是從太平區徒步到此地要找工作，後來又改稱是騎車而來，言談中毫無邏輯。

所幸員警透過老翁攜帶的手機，從通訊錄中，找到他兒子的連絡電話，詢問老翁兒子後得知，老翁以前確實居住在太平區，現在已搬到西區，因為患有失智症，常常會有時空錯亂的情形。

員警隨即護送老翁回家，但因老翁居住的社區無電梯，員警就耐心攙扶，一階一階爬樓梯，將老翁平安送回住家。員警還特別提醒老翁，要待在家中等待家人返家，避免再度迷途。

第一警分局呼籲，若家中有失智、精神疾病或年長者，家屬應注意其活動範圍，並讓他們配戴留有聯絡方式的飾品、證件或手機。

此外，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至各分局偵查隊申請建立指紋檔案，以便警方在發現迷途者時能迅速確認其身分，協助返家。第一分局提醒民眾，多一分關心，就能讓這些弱勢群體多一分安全。