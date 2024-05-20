賴清德將上任！擠牙膏式公布內閣 跟謝龍介看懂新政府下一步【晉級下一關】EP3加1關 吳佳晉 @Wantrichchinatimes

小編今天（20）日精選5件不可不知的國內外財經大事。總統賴清德今天發表就職演說，台股迎來賴政府上台首個交易日，市場引頸企盼520行情持續發威，帶領多頭續航。國際資金不僅上周買超台股1,142億元，緊接著瑞銀證券「2024瑞銀亞洲投資論壇」27日起在香港開跑，後移師台灣舉辦「台灣AI企業日」，12家台廠將登場獻寶，後520行情將在賴總統談話的追求地緣穩定及高科技發展氛圍中展開。

【1】賴總統 今就職推動五信賴產業

520前一周，國際資金豪擲逾千億元銀彈助威台股，投信單周也買超164億元，激勵加權指數節節高升，屢屢刷新歷史紀錄，16日盤中最高來到21,515點，台股寫下歷史紀錄，裡子面子全拿。但最受關注的仍是賴清德520的就職演說，以賴的談話的大架構來看，他自就任前不斷釋出的台海和平訊號，已是全球穩定發展不可或缺的關鍵要素，且他宣示致力發展五大信賴產業AI與半導體產業，與扶植中小企業等，都被市場視為注入強心針。

【2】台積論壇 N3E祕密武器上場

繼台積電發表A16技術後，台積電技術論壇台灣場次將於23日在新竹盛大登場。半導體業者指出，受惠蘋果推出M4搭載AI神經網路晶片，幕後大功臣就是由台積電引入FinFLEX技術的3奈米次世代工藝所打造，預料該秘密武器將在本次會議中，再次吸引外界高度矚目。

【3】陽明十大股東 台驊、中環入列

航運族群今年股東會季到來，由陽明海運24日打頭陣，今年有雙運河危機、運力創紀錄、運價逆勢飆、董監改選等四大題材受矚目。陽明前十大股東名單也出爐，四進四出，市場暱稱「航海王」、「大韭菜」的台驊、中環上榜，新進榜者為新制勞退基金、中環、玉山商銀、新加坡主權基金。

【4】星宇超寵股東 送1,500元機票優惠

星宇航空全方位圈粉搶市占，5月底將開出全球首家航空主題燒肉餐酒館，跨足體驗經濟；6月14日舉行股東會，官網最新公佈股東可領取1,500元機票優惠，逾9萬股民嗨；第三季旺季將至，星宇預計7月啟航台北－香港，8月16日開闢台北直飛西雅圖航線，擴大搶攻北美、東南亞、兩岸轉機旅客市場。

【5】比特幣 今年上看10萬美元

美國通膨數據放緩，引發幣圈狂歡，幣圈專家分析，比特幣技術線型突破關鍵價位6萬4,555美元，預期幣價接下來走勢良好，有望突破前高7.3萬美元，且今年推估的高點10萬美元也有望達標，近期比特幣上漲可歸納因美國通膨降溫、比特幣現貨ETF資金淨流入、比特幣減半三大效應激勵。