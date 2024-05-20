益生菌是很夯的保健食品，很多人吃了後卻覺得沒什麼用，對此，中醫師陸孝宸指出，益生菌至少要吃2周到1個月，才能在腸道形成菌落，想到才吃「有如沒吃」，與辛辣食物或抗生素，要間隔2個小時再吃，以免益生菌被殺光，挑選劑型以膠囊型最佳，以確保益生菌能躲過胃酸直抵腸道。

陸孝宸在臉書粉專PO文指，益生菌是指在攝入一定數量後會生活在腸道中，對人體產生益處的微生物，若是女性私密處專門的益生菌，則是經由摩擦等方式移行至私密處，並定居在陰道中。

陸孝宸指，挑選益生菌時，選擇膠囊是最佳劑型，因有膠囊壁抵擋胃酸，活菌通過率也最高，而粉劑抵禦胃酸能力下降，能抵達腸道的活菌數量自然較少，至於錠劑是最不建議的劑型，益生菌最怕高溫，而錠劑製作過程，會經過高溫高壓，過程中便會殺死大量活菌，因此數量最少。

陸孝宸指，益生菌要從零開始到形成健康聚落至少需「2周到一個月」，如果腸道環境差可能要到一個半月以上，那為何常有人說他一吃完，馬上有感跑廁所？可能是裡面添加了輕瀉劑，添加合法輕瀉劑，能幫益生菌在腸道中定植，但若添加過多或腸道不適應產生連續腹瀉，反而可能導致腸道受傷害。

為何吃了益生菌會沒效？可能有下面5個原因。

■想到才吃：益生菌要在腸道形成菌落至少要2周到1個月，偶爾吃一顆，沒有連續服用，那就是有吃等於沒吃。

■活菌數量：建議挑選製造日期半年內的產品較佳，以確保活菌數量。

■蔬果不足：益生菌進到腸道後就開始要打艱難的戰爭，如果沒有持續補充足量蔬果來提供益生菌養分，自然沒有辦法形成菌落。

■沒用涼水配服：益生菌最怕熱，要避免跟高於攝氏40度以上的水一起服用，另外像是咖啡因飲品，及汽水、牛奶、果汁等，也都不適合跟益生菌一起吃。

■飲食未間隔：若有剛好服用抗生素，或者吃了酸辣等刺激性食物，建議要間隔2小時以上再服用益生菌，才能避免益生菌死掉，確保活菌數量。